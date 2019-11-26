今年基隆市向民間募書破萬冊，市長林右昌（左）、文化局長陳靜萍頒狀表揚贈書第一名，幸福綠光出版社長洪美華（中）。（許家寧攝）

基隆市過去每年添購圖書經費不到「100萬元」，造就市民個人擁書率全台「倒數第一」，市長林右昌上任後急起直追，一口氣編列1100萬元添購「11年份」圖書，每年勸募破1萬冊愛心書，並串聯北北基閱讀「一卡通」，力圖扭轉「基隆沒書讀」惡名。

林右昌表示，市民每人擁書率為全國最低，上任後推廣閱讀並擴充市內圖書館藏資源，前年先編列1100元購置、汰換老舊圖書，去年起固定編列500萬元購書預算，圖書館藏量已近70萬冊，相較過去1年購書預算不足100萬元，堪稱「成長甚鉅！」

基市文化局同時持續向民間勸募圖書，除了市民愛心二手書，也積極向各團體、出版社招手，以外部資源充實館藏，今年截至上月底已累積1萬1285冊贈書，超過去年1萬807冊，將篩選在10所公共圖書館上架，並捐贈給學校、社區。

其中本次贈書3100餘冊、共計21種健康養生圖書，榮獲第一名的幸福綠光出版社長洪美華分享庶民長壽方法，她說，正確曬太陽能促進粒線體功能，是預防百病的祕方，「每周一次、每次半小時」，有助於強化免疫系統，還可以穩定情緒、遠離焦慮、失眠。

此外，基隆市去年起推動借書一卡通，與館藏皆突破1000萬冊的台北市、新北市共享閱讀服務，市民1張借閱證即可借遍「北北基」圖書館，還可以跨館還書，透過三箭齊發，充實基隆圖書資源，部分贈書也將分送關懷據點、衛生所、醫院，讓書香充滿市民生活。

(中時 )