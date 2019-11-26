32歲李奇芳是是甜點工作室負責人，在教育部青年署「青年鹿樂實踐家計畫」媒合下，每年暑假到中秋節間，開車載著烘焙器具及麵粉駛入偏鄉進行烘焙教學，啟發孩子的興趣，目前累積服務達30多校。

教育部青年署今年首度辦理「青年鹿樂實踐家計畫」，鼓勵18至35歲青年發揮專業技能，依偏鄉學校及所在社區或部落需求，規畫與偏鄉互動的服務學習方案，每隊可得最多10萬元實踐獎金。今年有18組青年團隊前往24所偏鄉學校提供創意玩智高、心理培力等多元服務，受益學童達741人。

教育部今天舉行「憧憬‧實現‧當青年走進偏鄉」分享會，參與「青年鹿樂實踐家計畫」的青年、偏鄉學校師生代表共約80人聚在一起，場面溫馨歡樂。

教育部長潘文忠表示，偏鄉教育常面臨許多困境，除政府及民間積極挹注資源外，更需要青年的支持與參與。當前人才培育教育政策，以「自發」、「互動」、「共好」為理念，成就每一個孩子適性揚才，培育他們適應現在生活及面對未來挑戰。

李奇芳的甜點工作室就只有她一人，不過因為求學時受到好老師的照顧，本於回饋的心情，在暑假到中秋節這段工作淡季，她進到校園，教小朋友烘焙、做甜點。

李奇芳做這件事已經第4年，剛開始她主動跟學校聯絡說要教小朋友烘焙，還被認為是詐騙集團。後來在教育部青年署「青年鹿樂實踐家計畫」媒合下，才獲得信任，到現在她已到30多所學校教烘焙。

「我在甜點旺季賺錢，淡季則把錢花出去。」李奇芳說，她每到一所學校教小朋友一周的烘焙課程，大約要花3萬元，但她覺得這些付出很值得，希望在小朋友心中埋下種子，他們長大後也能回饋社會。

溫佩璇及呂佩芸原本是在台北從事美術設計工作，他們南漂到屏東，以大鵬灣牡蠣養殖產業興衰為議題，引導偏鄉兒童認識地方傳統產業動手彩繪蚵殼風鈴，培養孩子美學知能，激發更多想像力及創造力。

(中時 )