香港東方海外（國際）公司26日宣布近日獲得「香港可持續發展獎2018/19」的「香港可持續發展獎」以及「優秀可持續發展措施獎(環境方面)」兩項殊榮。

「香港可持續發展獎」由香港管理專業協會舉辦，旨在表揚在經濟、社會及環境三方面有出色的可持續發展政策，并在有關領域里獲得業務佳績的機搆。此獎項亦提倡跨行業機搆在可持續發展最佳實踐上的交流，令可持續發展理念能進一步融入機搆日常營運與文化當中，以達到業務可持續發展的目標。

為應對環境和業務挑戰，東方海外多年來積極實施了許多重要措施，當中包括在提升運營效率和節省燃油上的不懈努力、投資在節能貨船上，以及其他能達致可持續發展并保持其競爭地位的最佳實踐。

東方海外亦是在業內使用人工智能的先鋒，利用先進技朮去提升運營效率和優化業務做法，從而降低成本，提高可持續性并為全球客戶提供更優質的服務。

東方海外企業營運、企業市場及全球區域管理董事姚爾欣先生代表公司接受獎項，表示：「我們很高興獲香港管理專業協會頒發兩項殊榮，這表示我們在可持續發展工作上的努力和成就得到認同，這獎項無疑是極大的鼓舞，鼓勵東方海外繼續推進企業可持續發展進程到下一階段，朝更長遠的目標邁進。東方海外會繼續與業務伙伴和和各持份者攜手合作，為行業建設可持續的將來。

(工商 )