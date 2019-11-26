霧峰大屯文化工作室郭雙富展示他所收藏的手掌印契約。（王文吉攝）

霧峰大屯文化工作室郭雙富展示他所收藏的手掌印契約。（王文吉攝）

摘星山莊「潭仔墘星契象」特展開幕，與會貴賓以蓋手掌印模擬200年前土地簽約立契的情境。（王文吉攝）

摘星山莊「潭仔墘星契象」特展開幕，與會貴賓以蓋手掌印模擬200年前土地簽約立契的情境。（王文吉攝）

摘星山莊聯手雅潭地政事務所，展出官方珍貴文件及民間珍藏的契約書。（王文吉攝）

摘星山莊聯手雅潭地政事務所，展出官方珍貴文件及民間珍藏的契約書。（王文吉攝）

「星契象」展出日據時期霧峰林家的登記簿。（王文吉攝）

清代台灣布政使司核發的「丈單」由摘星山莊創建人「林其中」收執，類似現今地政制度的土地所有權狀。（王文吉攝）

台中市定古蹟摘星山莊舉辦「潭子墘星契象－百年雅潭地契說摘星特展」，由雅潭地政事務所提供官方珍貴文件及民間珍藏的契約書，重現摘星山莊、筱雲山莊、社口大夫第、霧峰林家等豪宅契約，還有邱逢甲在豐原買下的宅邸「柏莊」地契，一窺近代的地契演變史。

榮獲「108年古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑首獎」的摘星山莊與榮獲「第16屆機關檔案管理金檔獎」的雅潭地政事務所合作，推出「潭子墘星契象－百年雅潭地摘星特展」。開幕典禮由軒豪樂團演奏「將軍令」，邀請貴賓手掌塗墨，模擬200年前土地簽約立契的情境。

「星契象」主題包括用簿冊說老宅、歷緣起摘星淵源、拼湊潭子記憶及記百年土地的紙上契約。導覽人員說明「魚鱗冊」最早自明代開始實行，台灣則是在劉銘傳接任台灣巡撫後，實施「土地清丈」，以「度量田苗圖，分區為冊，狀如魚鱗」之魚鱗冊進行土地登記。

其中，清代台灣布政使司核發的「丈單」，紀載地目「棟東上堡社皮庄」，即今台中豐原，由摘星山莊創建人「林其中」收執。館長黃信彰解釋，大清帝國進行「量丈田畝」是為「清查賦稅」，當時以「丈單」作為課稅依據，類似現今地政制度的土地所有權狀。

黃信彰提到，「星契象」從地契歷史，引導到日據時期登記簿說老宅，帶出摘星山莊、筱雲山莊、社口大夫第、霧峰林家、潭水亭、本仁堂、柏莊、潭子糖廠等，讓古蹟、歷史建築互相宣傳，多元展現文化資產保存的價值。

(中時 )