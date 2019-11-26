美中貿易進展重燃希望 日股連3紅 15:472019/11/26 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隨著美中貿易進展重燃希望，增添市場投資人信心，激勵華爾街股市上漲，東京股市今天延續美股漲勢，連續第3天走高。 東京股市日經指數收盤上漲80.51點或0.35%，來到23373.32點。東證一部指數收盤上漲2.75點，或0.16%，來到1705.71點。 (中央社) #上漲 #股市 #收盤 #東京股市 #指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 殘忍開鍘愛子！傳英女王要退休 查爾斯將攝政 - 名流 啥？全臉蒙黑自稱「光明正大」 理大餘黨要警先撤 - 時事 王立強是化名？參與共諜案查證專家親自闢謠 - 國際 松下決定將半導體事業賣給台灣新唐科技 - 國際 香港法案通過 美專家：只讓港人承受多數痛 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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