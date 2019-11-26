隨著美中貿易進展重燃希望，增添市場投資人信心，激勵華爾街股市上漲，東京股市今天延續美股漲勢，連續第3天走高。

東京股市日經指數收盤上漲80.51點或0.35%，來到23373.32點。東證一部指數收盤上漲2.75點，或0.16%，來到1705.71點。

(中央社)