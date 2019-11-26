日本愛媛縣今天下午3時9分（台灣時間下午2時9分）左右，發生最大震度4的有感地震，目前得知無海嘯威脅。

日本放送協會（NHK）報導，根據日本氣象廳觀測，這起地震震央位於瀨戶內海中部，深度約10公里，地震規模推估4.5。

愛媛縣今治市大島地區觀測到震度4搖晃；岡山縣岡山市北區及淺口市、廣島縣吳市大崎下島地區及三原市、香川縣觀音寺市及三豐市等，則觀測到震度3搖晃。

日本中國地方、四國地方及近畿地方等地，分別出現震度2或震度1。

(中央社)