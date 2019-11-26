Julieta回應網友。（圖／翻攝自微博娛樂微博）

Julieta說自己是念漢語系。（圖／翻攝自julietabenavid IG）

大陸男星蔣勁夫被封為「胡歌接班人」，去年鬧出家暴日本籍女友事件，全案獲不起訴。今年7月他認戀烏拉圭籍新女友Julieta，對方不但有美艷臉蛋，又有性感身材，然今(26日)網上傳出，Julieta私下被網友問為何出去旅行沒找蔣勁夫？她竟回應：「越遠越好」，疑似戀情告吹。

蔣勁夫4個月前被拍到和新女友Julieta到上海迪士尼約會，不久他本人也向朋友認戀，Julieta隨後被起底，不僅擁有漂亮臉蛋，身材曲線火辣，還有雄偉上圍，有網友去她的IG問：「你們外國人怎麼都會說漢語，厲害了」，Julieta則說：「我是漢語本科畢業的」。

蔣勁夫和Julieta熱戀時期，兩人曾曬出玫瑰花放閃，但最近有人發現兩人似乎3個多月沒互動，問Julieta說：「為什麼夫仔不和你一起去旅遊啊？」Julieta回：「越遠越好」，又解釋：「我是說他越遠越好」，之後刪文，引網友好奇說：「這是有多討厭他才說越遠越好」、「他不是已經退出娛樂圈了嗎」、「又打跑一個？」、「不是才公開」。

(中時電子報)