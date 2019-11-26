國民黨立委沈智慧（左起）、台中市副市長楊瓊瓔、立委江啟臣、顏寬恒、環保局長吳志超等人26日在立法院舉行記者會，抨擊中央為中火放水，放寬中火10％生煤用量。（沈智慧服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市環保局長吳志超抨擊，市府要求中火落實減煤4成，中央卻僅以一紙函文，就放寬中火10％生煤用量，抹滅市府一整年努力，也漠視中部人的健康。（台中市府新聞局提供／盧金足台中傳真）

台電表示，環保署已說明「10％的容許差值行之有年」，並非為中火開出特例，台電會依法行政，用煤量絕不超標。（黃國峰攝）

台中市長盧秀燕就任將屆一年，民眾檢驗「市長換人、空氣換新」成績單，市府卻接獲環保署放寬中火10％燃煤量公文

，副市長楊瓊瓔26日到立法院為中部發聲，強調「民眾的健康沒有誤差值！」放寬10％讓中火增約110萬噸生煤用量，相當於火力全開25天，中央不應再為台電護航。台電表示，環保署已說明「10％容許差值行之有年」，非為中火開特例，台電依法行政，用煤絕不超標。

「中央放水！」「台中人還要忍多久！」國民黨立委江啟臣、顏寬恒、沈智慧等人在立法院國民黨團舉行記者會，立委曾銘宗也到場支持，並邀請副市長楊瓊瓔、環保局長吳志超、新聞局長黃國瑋出席，向外界說明市府立場，現場並簽署承諾不同意中火無條件再增加2部機組及中央放寬中火10％燃煤量。

楊瓊瓔為中部人高分貝發聲，台中市府強力改善空汙，依《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，要求台中火力發電廠減煤4成至1104萬噸，中央卻來函告知中火燃煤許可量得有10％誤差值。

「民眾的健康沒有誤差值！」楊瓊瓔說，中央放寬10％，將讓中火增加約110萬噸生煤用量，相當等於火力全開25天，中央不應再為台電護航，中火溫室氣體排放量全台第一，盧秀燕上任全力減煤，讓台中空品逐漸展現成效，中央日前卻函文要放寬中火燃煤許可量，讓市府十分錯愕。

她表示，蔡英文總統曾說「台灣不缺電是不爭事實」，台電官員也對外稱，目前不缺電，全台用電尖峰備轉容量仍有11％，中央不應以缺電隱憂為由再為台電護航。

吳志超指出，市府要求中火落實減煤4成，中央卻僅以一紙函文，就放寬中火10％生煤用量，讓市府一整年的努力一夕間被抹滅，同時也漠視中部人的健康。

楊瓊瓔說，4年前台中市府通過《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》要求中火減煤，這也是環保及民間團體的共同訴求，但期限快到時，中央卻於11月11日函文市府，引用《固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法

》第9條規定，認為中火未超過許可證核定操作條件及數值，可有10％容許差值，但台中市議會決議沒有誤差值，中央要聽進中部人的聲音。

台電發言人徐造華對此提出三點聲明回應，第一，環保署說明「10％的容許差值行之有年」，並非為中火開出特例，台電會依法行政。

第二，因今年供電狀況好轉，台中火力電廠一路減煤，預估用煤量可降至約1300萬公噸，相較去年減用近300萬公噸，創單一年度減煤最多紀錄。根據台中市政府核發生煤操作許可證要求為用煤量1600萬公噸，台電保證中火今年用煤量絕不超標。

第三，電力是全國調度，「大家都要用電」，台中近年發電度數一路降低，用電量卻大幅增加，強調台電會努力達成區域平衡，也會做到穩定供電，呼籲台中市府應全盤考量。

(中時 )