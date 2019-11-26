貼心男友想買球鞋送女友，卻兩光沒有先探聽女友的Size，臨時傻問身材與女友相仿的女店員「妳鞋子穿幾號？」，被誤會是在撩妹。眾網友驚嘆：原來是狠角色！

男網友在PTT笨版PO出自己的糗事，表示某個節日想送鞋給女友，到鞋店逛逛卻沒靈感，乾脆請可愛女店員推薦。女店員推薦了幾雙，更說她個人最喜歡一雙粉紅色的鞋。

原PO沒多想便決定買那雙粉紅鞋，女店員詢問是要送人嗎？原PO表示要送給女友，女店員接著問女友鞋子的尺碼，原PO想了一下回：「妳鞋子穿幾號？」。

瞬間空氣凝結、旁邊店員目光轉過來、可愛女店員漲紅了臉。此時原PO意識到誤會大了，連忙解釋：「不是啦～因為他身高跟你差不多，我才這樣問，不是故意撩你的！哈哈……」。

此則貼文一出，逗樂眾多網友，紛紛回應：「hen會」、「有夠厲害」、「很會.......撩」、「人帥真好,人醜被通報」、「學起來了」。還有人表示「你女友如果知道這件事....你會不會被飛踢XD」、「女朋友看到這篇會爆氣吧」、「被踢飛的話，就有腳印知道穿幾號了」。

而原PO也回應表示，送鞋時跟女友說這件事，她笑到不行；且如果真的尺寸不合，再帶女友去換就好了。

(中時電子報)