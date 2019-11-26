現在手機通訊軟體發達，不少人若是傳訊息給別人卻得不到回覆，經常會為此感到焦慮。YouTube頻道《安德魯的賤聲房》就分析了12星座已讀不回的原因，讓底下網友紛紛喊準。

一、牡羊座

牡羊座若是已讀不回，就可以看出來他們對這件事沒興趣，或者是不知道該怎麼回覆，因為一般來說，牡羊座回答都十分有效率。另外，和牡羊座發生不愉快，他們也有可能故意不回來試探你。

二、金牛座

金牛座做事有自己的節奏和步調，除非看到非常緊急或是工作上面的問題才會回覆，否則大多都會「先放著」。已讀代表他已經看到訊息，然後會照著自己的SOP選在悠閒吃飯、較空閒的時候才回。

三、雙子座

雙子座如果不回你訊息，代表他真的不知道該怎麼回，或者覺得沒有回覆必要。

巨蟹座看交情深淺回覆訊息。（摘自YT《安德魯的賤聲房》）

四、巨蟹座

巨蟹座的回覆訊息速度取決於你們兩人的交情，不太熟的人，巨蟹座其實是不太會回應的。

五、獅子座

獅子大多不會已讀不回，一旦碰到，可能是他不知道該如何回覆；而另一個原因，可能就是他在忙，對於太瑣碎的事情不想理會。

六、處女座

處女座不喜歡沒建設性的談話，一旦讓他感到聊天內容「毫無營養」，或是問題太過荒謬，很可能就會已讀不回。

七、天秤座

天秤座不回訊息可能是因為正在忙或沒看到，若是真的很久沒回，那代表他正在生氣。

八、天蠍座

天蠍回訊息的速度全看對方在自己心目中的位置，如果關係不夠深，那天蠍座就不會浪費時間，另外，天蠍座如果看到這件事是有興趣的，他就會回你，若是你和他的關係勾不到邊，話題又是他沒興趣的，那就準備被冰死。

九、射手座

射手座只要心情不好就不太會回訊息，因為他需要自己一個人靜一靜。如果真的有事情找他，但射手座又不回應，那多半是因為射手座覺得尷尬，又或者是你惹射手座生氣。

十、摩羯座

摩羯座和天蠍座有點像，若是跟他沒有交情，他就會將回訊息這件事一延再延，或者當下禮貌回覆，之後就斷了音訊。

十一、水瓶座

在水瓶的世界裡有很多事比回訊息更重要，所以被已讀不回不用太傷心，因為水瓶需要別人順著他們節奏，讓你等只是剛剛好而已，絕對別問他們已讀不回的原因。

十二、雙魚座

雙魚座通常不會已讀不回，如果已讀不回那肯定是他的心情、狀況很差，因此建議可以主動打通電話過去關心他。

(中時電子報)