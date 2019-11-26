自稱曾是共諜的大陸人王立強宣稱陸方曾金援國民黨總統候選人韓國瑜，對此國民黨副總統候選人張善政今日呼籲蔡英文總統應展現氣度，把此事查的水落石出，否則蔡英文如果靠著故意放任韓國瑜被抹黑而勝選，也是個恥辱。

張善政表示，此事有諸多不合理之處，希望蔡政府除了把「中國創新投資」行政總裁向心夫妻攔截限制出境之外，還要有更多實質動作，聽說政府有要派人去澳洲訪談王立強，但前幾天大陸公布資料說王立強是詐欺犯，如果要完整了解所有情資，蔡政府也應派人去大陸取得資料研判王立強是否真為詐欺犯。

張善政直言，以蔡政府過去的作風，她會希望此事繼續延燒，傷到韓國瑜的選情，但如果蔡英文民調真的領先韓國瑜兩成，她大可展現氣度、展現總統應有的格局。張善政還重話抨擊，如果蔡英文處理本案只有表面動作，沒有進展，繼續故意放任韓國瑜被抹黑無法澄清，就算蔡英文明年真的當選了也是非常恥辱的紀錄，因為是用不光明的手段。

韓國瑜競選副總幹事周錫瑋則聲稱他們很早就知道本次大選會有兩顆子彈新版本，因為從蔡政府修國安法，研議中共代理人法、反滲透法，都明顯的要製造民眾恐共、抹紅國民黨候選人。反滲透法所有條文都在談選舉時有外力介入，所以要法律規範，國民黨如果贊成修法就是承認有外力介入，如果反對就會被抹紅成不維護國家安全。

(中時 )