今年公費流感疫苗首度分為三階段開打，第一階段對象為國小到高中學生以及醫事人員，11月15日開打以來，接種數約41.9萬人，學生接種率達75％，比往年提高5個百分點。疾管署提醒，明年一月流感將進入流行期，符合公費對象者可儘速接種。

依據疾管署監測資料顯示，國內上週(11月17日至11月23日)門急診類流感就診達7萬1977人次，與前一週之7萬2582人次相比，下降0.8％；急診類流感就診病例百分比為9.64％，持續低於流行閾值11.5％，顯示國內尚未進入流感流行期。

疫苗部分，開打到現在，十天，以校園來說，都是要平常上班日打，共有六個工作天已經接種41.9萬人，學生和醫事人員。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前全國已完成校園接種學校，共接種1090校，順序是從國小最優先，因此其中1011均為國小學生，佔了37％。而今年因公費疫苗首度升級為四價，因此大幅提升接種意願，完成接種率高達7成5，接種率比去年提高5％。

至於疫苗配送量，羅一鈞表示，昨天為止共發送208萬劑，目前統計今年也共有4090家合約院所，提供民眾就近接種。疾管署再次提醒，預防流感最有效的方法為接種流感疫苗，符合公費流感疫苗接種對象之民眾如依時程接種，將可於農曆春節前後、流感疫情達高峰前獲得足夠保護力；

(中時 )