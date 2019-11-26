淡海輕軌是全台灣第一條幾米公共藝術鐵道，由紅樹林站出發，經過11個站抵達終點崁頂站，每個車站都能發現幾米公共藝術，其中一大亮點就是淡海輕軌使用了先進的AR擴增實境及數位互動小遊戲，讓旅客在搭乘輕軌的同時，彷彿置身在幾米繪本的場景中，展現了公共藝術與互動科技的應用實例。

XR互動體驗設計及內容開發的科技公司 「接力棒」，在經濟部工業局指導下，長期投入數位內容相關新興技術的研發與製作；本次與財團法人資訊工業策進會、新北大眾捷運股份有限公司、墨策國際股份有限公司合作，製作一套行動數位輕軌導覽系統，運用幾米創作的圖像作為畫面設計，整合幾米公共藝術內容並結合淡海輕軌發展歷史、沿線周邊景點介紹，提供乘客更多元化的導覽形式及深度旅遊型態新選擇。

透過導覽系統，民眾能更加瞭解淡海輕軌相關知識、幾米公共藝術的故事、與各站周邊特色景點與店家。(業者提供／黃慧雯台北傳真)

除導覽資訊外，更提供民眾互動小遊戲與AR擴增實境相機，增加乘車時的樂趣。(業者提供／黃慧雯台北傳真)

旅客只要拿出手機，掃描車廂內的QR-Code，豐富的導覽資訊即時供旅客瀏覽，並提供幾米主題的手機小遊戲穿插於導覽頁面中，讓旅客在等車、乘車之餘，增加一些樂趣。另外還有淡海輕軌與幾米相關視覺為主題的相機特效濾鏡，使用Facebook中的相機就能立即體驗，並能馬上將成果分享於個人社群帳號。對此，新北捷運公司總經理吳國濟表示 : 「數位導覽系統現有已開發的功能即日起上線，乘客只要掃一下列車上的導覽系統專屬ＱＲcode，便可輕鬆使用數位導覽服務，未來也將持續整合淡海輕軌沿線周邊景點與美食資訊，提供給乘客更豐富且深度的旅遊選擇，讓輕軌不僅是觀光通勤的交通運具，同時也是協助推廣在地商店與品牌的助力，為地方發展盡一份心力。」

(中時電子報)