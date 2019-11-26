有沒有男女朋友你都愛吃醋？快來看看為何你那麼愛吃醋？有「國師」之稱的星座專家唐綺陽老師，就在《女人我最大》分析「12星座吃醋原因」，有些星座有強烈佔有慾的原因竟然是......。

變動星座 雙子、雙魚、處女、射手

唐老師表示，變動星座滿浮動，心情好的時候就吃一下醋，不好時連甩都不甩你，但這一組人很需要對方重視，和他們交往必須注意他們內心在想甚麼，一定要表達重視對方。可以用心耍一點浪漫對他們，一定會有成效。

有變動星座的另一半可以適時對他們耍一下浪漫，相當有效。（圖／翻攝自女人我最大）

固定星座：金牛、獅子、天蠍、水瓶

這組星座佔有慾很強，但如果對方讓他們放心，他們就不會有那麼高的佔有慾，要珍惜對方吃醋，因為代表對方還很在乎你。當然如果太過變態的掌控，那就是代表對方太缺乏安全感。

開創星座：牡羊、巨蟹、天秤、魔羯

這一組人自己有一把尺，不會隨便吃醋，但是如果已經約定好的事情，對方還不守承諾，就不能怪他們打翻醋罈子了。

(中時電子報)