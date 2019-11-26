知名連鎖咖啡西雅圖咖啡今年10月間遭爆高價的阿拉比卡混有低價的羅布斯塔咖啡豆，士林地檢署調查後，搜索西雅圖咖啡總公司、工廠，傳喚經營者馥餘實業股份有限公司劉姓總經理、李姓廠長和何姓員工依違反食安法、刑法標示不實等2罪，分別對3人諭令300萬元、20萬元、5萬元交保候傳，劉表示願繳回不法所得1000萬元，並儘速向消費大眾道歉，處理後續換過事宜，以示其誠心悔過之意。

士林地檢署昨會同衛生福利部食藥署指揮調查局搜索馥餘公司，傳喚劉姓、李姓與何姓3人到案說明，發現劉等人向原料供應商購買2種品項，將低價、原用於「掛耳包」使用的羅布斯塔咖啡豆混入高價的阿拉比卡豆並出售給消費者，藉以降低成本獲取不法利益。

檢察官黃睦涵發現羅斯塔咖啡豆內含有的「16-O-甲基咖啡醇」，並不會因為接隻變成「阿拉布斯塔」，而出現甲基咖啡醇的物質，證明百分之百的阿拉比卡咖啡豆確實混有廉價的羅布斯塔咖啡豆。

北市衛生局在調查過程，發現10月間馥餘公司進口的羅布斯塔咖啡豆當中，有5000公斤不知去向，劉姓總經理等人坦承混入「西雅圖Legendary義式綜合2LB」、「西雅圖ESP羅馬綜合深焙咖啡豆」「西雅圖Legendary義式綜合2LB」、「西雅圖ESP羅馬綜合深焙咖啡豆」、「西雅圖ESP米蘭綜合中淺焙咖啡豆」、「西雅圖嚴選早餐綜合咖啡豆(中焙)」、「西雅圖嚴選老饕綜合咖啡豆(深焙)」、「傳頌綜合咖啡2LB」、「傳頌濃縮綜合咖啡2LB」、「西雅圖ESP極品經典綜合咖啡豆」、「西雅圖ESP精緻義式焙煎綜合咖啡豆」、「西雅圖ESP曼巴綜合咖啡豆」、「西雅圖ESP居家綜合咖啡豆」、「西雅圖極品咖啡(極品深焙-特調綜合咖啡豆)」、「西雅圖極品咖啡(極品深焙-家常綜合咖啡豆)」等13項產品。

檢方以每月1萬公斤的數量，劉等人坦承高、低價格的咖啡豆每公斤價差40元到50元，往前推算21個月計算，不法獲利達1000萬元。檢察官昨諭令3人分別以300萬、20萬、5萬元交保，而馥餘公司也為了挽救商譽，已立即繳回犯罪所得1000萬元，預計下午將開記者會向社會大眾道歉，並公佈回收換貨的方式。

(中時 )