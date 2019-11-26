因應2026年即將來臨之超高齡社會，鼓勵產業發展健康福祉產業，並以科技導入服務方案，在經濟部工業局指導下，工研院今(26)日假台大醫院國際會議中心舉辦「2019健康福祉創新服務推動計畫」成果發表會，邀請研華科技、優護平台、點睛科技、中華電信及錸工場等5家受輔導廠商分享寶貴的創新應用，吸引超過200名有志投入健康福祉創新服務的業者踴躍出席。

工業局民化組副組長李佳峯出席致詞表示，因應人口老化快速，高齡化社會來臨，工業局以長照2.0政策為經緯，發展與長照政策及醫療體系互相支援且不重複的創新服務。運用資通訊科技及跨業整合模式，打造健康福祉創新服務，進一步扶植國內優質品牌業者並複製擴散，自2017年起執行「健康福祉創新服務推動計畫」，本年為本期程第3年，目前已有15家業者透過經濟部工業局的輔導，發展健康福祉產業的創新服務與整合平台。

計畫主持人工研院產業科技國際策略發展所副所長鍾俊元指出，近年來，全球皆面臨到人口結構改變的巨大衝擊。人口快速高齡化所帶來的挑戰，除醫療照護需求外，如何提供銀髮族健全的生活服務與產品，讓高齡長者維持生活品質與健康，為現階段全球在高齡議題積極投入的關鍵議題。台灣也已於2018年3月底正式進入高齡社會，7個人之中就有一位是65歲以上高齡者，面臨人口結構高齡化與醫療人力短缺的需求挑戰。台灣應善用ICT優勢，以「連結多元夥伴、創造剛性需求、提升生活能力、在地測試」為思考切入點，以高齡科技帶動銀髮商機，連結多元夥伴，針對高齡族群量身定做的科技解決方案，並協助照護機構有效率、節省成本的照護模式，再輔以在地化場域測試驗證成效，產業可望穩健成長。

工研院產科國際所組長張慈映也在會中進一步介紹「健康福祉計畫推動概況」，期帶動業者的跨業合作機會，共同發展整合式創新服務來滿足消費者相關需求，以擴大健康福祉市場發展契機。該計畫本年度持續以台灣在地需求為出發點，針對高齡族群健康養生與生活支援等服務需求進行徵案，透過產業整合加值服務輔導，協助業者依自身核心優勢切入銀髮產業市場。

本年度共完成5家產業整合加值服務輔導，在企業創新服務、雲端平台、國際合作等面向上都有創新作法及斬獲。包括：科技製造廠錸德集團以核心優勢跨域切入健康福祉產業，以照顧機構與照護者的需求出發，建置科技日照解決方案，讓科技解決人力問題並提高照護效率，並與日本場域驗證服務業者合作，目前已與3家長照機構進行合作，預計可增加營收1千萬元。工業電腦大廠研華科技則從智慧病房出發，連結出院後復健及照顧服務，提供民眾返家互動服務平台，解決出院後照護斷層問題，目前已有近10家醫院洽談合作中。另外，國內電信業者中華電信，打造個人專屬健康雲服務，布建居家樂活健康生態系，串接健康存摺及智能健康量測設備，並提供多元服務方案供用戶選擇，自上市以來，已有1萬多人使用中華健康雲。

此外，今年也輔導2家新創公司，從高齡照護需求出發，提供便利性、科技感服務。優護平台是國內第一家短期居家照護第三方媒合平台，讓有照護需求者獲得必要資訊並找到所需服務，有更多的居家照護選擇，預計今年可增加5,000個會員數、合作廠商達100多家。而點睛科技則是透過AIOT技術、結合互動式設備建構智慧認知訓練方案，提供銀髮族大腦活化與肌力提升課程，以及失智預防與健康促進解決方案，透過失智檢測活動，已完成150人次檢驗，也帶動公司營收近2倍。

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