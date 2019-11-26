民進黨雲林縣議會黨團及律師李建忠（左）疾呼檢方介入調查該黨立委參選人競選布條被破壞、宣傳車被跟蹤等。（許素惠攝）

民進黨雲林縣第1選區立委參選人蘇治芬宣傳車遭到不明車輛、人士跟蹤，又選舉布條也遭破壞，該黨雲林縣議會黨團上午籲請檢方介入調查，還給選民一個乾淨的選舉環境。雲林地檢署表示，會依法偵辦。

廣告車駕駛周先生說，上周他開著蘇治芬的競選廣告車在沿海宣傳，不多時就有輛黑色休旅車跟在後方，他開快，後車也跟著快，他慢，後車跟著開慢，他轉入產業道路，該車子一樣轉進入，讓他非常害怕，連續被跟蹤4天，嚇得晚上睡不著，得靠安眠藥才能入睡。

周先生強調，24日他出門沒多久就又被一輛車子跟蹤，後來有警察過來，語氣很不好地要他下車，還要扣車上錄音帶等，而警察後方有人在錄影，他向警察表示只是為了賺點生活費，並未做什麼違法的事。

雲林縣議員邱世文非常心疼周先生的遭遇，呼籲政治黑手放過善良人。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜指出，除了宣傳車遭不明車輛及人跟蹤外，蘇治芬許多競選布條也被破壞，台灣是民主國家，選舉不應不擇手段，應該以乾淨的方法選舉。

該黨總召議員黃淑鈴表示非常痛心，指相關競選布條及宣傳內容都是可受公評的事實，況且台灣是民主國家，不是香港，呼籲大家睜大眼睛，看清幕後黑手及真相。

縣議員蔡岳儒為警察加油，表示警察執法很辛苦，但根據他向縣警察局長顏旺盛了解，雲林地檢署已針對競選廣告車查察訂出SOP，警察接獲檢舉，只能要求駕駛出示身分證件，不得扣車或取走錄音帶等財物，請警察依程序處理，不要執法過當，若有警察受不當壓力，該黨團一定會做警察的後盾。

律師李建忠律不解警察為一定要周先生下車，是否因有人在旁錄影，而且又有黑衣人跟蹤，民主政治原則就是依法行政，選舉要大家公平競爭，各參選人應透過各自政見的呈現來爭取選民才是民主政治正確的方式，不能透過不好的方法來影響選舉。

黨團齊呼雲林地檢署介入調查，還給選民乾淨的選舉環境。

雲林地檢署證實，確實指示警方依不扣車、不扣錄音帶的SOP執法，相關違反《選罷法》的行為，也會持續搜證，依法偵辦。

(中時 )