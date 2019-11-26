台中市長盧秀燕26日表示，減煤低碳打造綠能永續，力推光電3倍增。（盧金足攝）

台中市經發局長張峯源表示，為達光電3倍增目標，明年將推廣住宅社區綠能使用及宣導，集合式住宅也會導入「創能、儲能、節能」智慧微電網系統。（盧金足攝）

台中市經發局長張峯源26日在市政會議專案報告「推動台中市再生能源發展，光電倍增、離岸風電」，將打造台中港為離岸風電組裝碼頭及風力機零組件的製造、加工，及研發的離岸風電產業專區，推動台中市成為綠電供應重鎮。市長盧秀燕強調，台中市推動光電3倍增長，積極打造綠能永續，促進在地經濟蓬勃發展，提供市民環保、健康乾淨的家園。

張峯源指出，目前太陽能光電及風力發電合計裝置容量，台中市全國排名第五，前面依序為彰化縣、雲林縣、台南市及高雄市，台中規畫離岸風電產業基地，爭取下一波海上發電廠址設置於台中市海域，讓台中市發展成國際大廠採購綠電的重要綠色供應鏈。

台中火力發電廠燃煤發電量占全國燃煤發電量約29％，市府除要求中火落實減煤四成，也全力推動太陽光電、離岸風電等綠能。

張峯源表示，為達光電3倍增目標，明年將推廣住宅社區綠能使用及宣導，集合式住宅也會導入「創能、儲能、節能」智慧微電網系統，落實社區能源再造及節電，並放寬用電大戶可於台中市內建築物設置再生能源。

盧秀燕指出，新市政團隊上任後原訂4年期程執行光電倍增計畫，今年進度已達74％，將可提前2年達標，肯定經發局與低碳辦公室努力，各單位也積極配合，如捷運公司將在軌道維修廠屋頂設置太陽光電發電系統、教育局亦加入光電行列

，在風雨操場搭設太陽光電板，希望未來公共場域結合綠電

，打造綠能環境。

經發局表示，市府推光電倍增計畫，2014至2018年裝置量增長108MW(百萬瓦)為準，2018年至2022年再增108MW，今年9月增加80MW，目標達成74％，預計明年可提前達標，下個目標為2021年至2022年再增加108MW，光電增加3倍。

至於風力發電，陸上方面，已有4家業者向台中港務分公司承租土地，其他業者陸續接洽中，盼打造台中成為台灣風機研發、生產、組裝、製造的基地；而離岸發電部分，經濟部預計2026年釋出區塊開發海域風力發電場址，爭取業者設置離岸風力發電。

經發局依據去年經濟部能源局報告，全國總發電量燃煤佔46％、再生能源佔5％，規畫2025年將燃煤減至27％、再生能源增至20％，其中太陽光電發電佔再生能源41.5％、風力發電占再生能源36.8％。台中市目前太陽光電發展全國排名第7、風力發電排名第3，持續推動在光電及離岸風電開發。

(中時 )