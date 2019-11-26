市府新增列管11棵老樹中的中華大學百年樟樹。（羅浚濱攝）

市府新增列管11棵老樹中的「下竹樹屋」，2株老榕樹盤根錯節交織的獨特景致。（羅浚濱攝）

市府與林務局合作全面普查老樹，新增11棵老樹列管，其中有6棵百年老樹，包括內湖國中「百年茄苳樹」和中華大學2棵百年樟樹，市長林智堅歡迎全國朋友來新竹市探索老樹之美，進行結合美食、古蹟與老樹的小旅行。

林智堅表示，市府每5年與林務局合作全面普查老樹，新增11棵後目前全市共列管91棵高齡樹木，普查結果有超過30棵是百年老樹，除給老樹身分證，提供建康檢查建檔，進行病蟲害防治和修剪維護，來維護老樹健康。

產發處指出，新增11棵列管老樹有6棵是百年老樹，內湖國中的百年茄苳樹在校門入口處，粗壯樹幹就像「新竹版的成大榕園」守護整座學校。

中華大學有2棵樟樹及1棵榕樹，其中創校特地保留百年老樟樹，在校史館旁的環湖步道階梯上，適合想要遠離城市喧囂的民眾造訪。

從閒置老樹屋變為樹屋集會所的「下竹樹屋」，2株老榕樹盤根錯節交織的獨特景致，成為網美打卡和新人拍婚紗的景點。

目前全市列管91棵老樹中，樹齡最高的是，金山里客家聚落超過300歲老樟樹。更有不少隱身校園的老樹，如龍山國小「百年羅漢松」，樹型姿態優美，價值不斐。成德高中「日本黑松」因校址原是新竹神社境內北白川宮能久親王牛埔山御露營記念碑，成為最佳的歷史活教材。

(中時 )