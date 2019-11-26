桃園市蘆竹國民運動中心26日上午舉行開幕試營運典禮，桃園市長鄭文燦表示，市府積極規劃興建中壢、楊梅、龍潭、大園及桃園5大體育園區，並規劃於中壢區、桃園區、平鎮區、蘆竹區、八德區、龜山區、觀音區及大溪區設置11座國民運動中心，其中桃園、中壢、南平及平鎮國民運動中心已正式營運。

鄭文燦說，蘆竹國民運動中心為專業智能運動場館，擁有全桃園首座無障礙坡道50公尺之室內溫水游泳池及標準壁球室，館內設有綜合球場（籃球、排球）、有氧教室、飛輪教室、社區教室、體適能中心、室內抱石場、桌球場及地方特色項目-幼兒體適能等。現委由同樣在雙北市擁有豐富營運經驗之長佳集團負責營運，並在軟、硬體設備與國內多家科技公司合作，引進多項智能科技設備，並打造全桃園唯一專業幼兒體適能教室

為提供豐富、多元、有趣的體育活動，打造專屬APP並可記錄館內於體適能運動器材及飛輪運動數據、引進「Stampede-互動式智能運動地墊」提高運動效能，同時具備適合全年齡的「休閒、鍛鍊、康復」三大功能，讓運動更具樂趣與誘因，除此之外也以桃園市體育局之政策為推動核心，配合蘆竹區體育推展為主軸，積極辦理各項「運動健康系列活動」。

鄭文燦表示，桃園市民朋友連續三個禮拜試營運期可免費體驗全館設施，並有游泳、球類、幼兒體適能、有氧、懸吊訓練及智能地墊等超過兩百堂免費運動課程，球場也依時段開放自由入場及預約入場。正式營運後，將配合桃園市政府政策，於每月最後一個禮拜五作為市民運動日，體適能中心及游泳池入場皆只要銅板價10元！另外於每天上午8:00-10:00及平日下午2:00-4:00也提供65歲以上銀髮族、低收入戶憑證件免費使用體適能中心及游泳池，共同打造桃園健康生活圈。

(中時電子報)