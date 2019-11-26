台中市議員陳廷秀26日於市議會都發建設水利委員會業務質詢時指出，台中市污水接管率目前接管戶大約是17萬戶左右，未來要增加到35萬戶，台中市的「汙水下水道倍增計畫」要在短短6、7年內倍增，全力推動污水下水道建設，

加速汙水接管縮短城鄉差距。

陳廷秀指出，台灣下水道的污水下水道是將各類廢水匯集至污水處理廠，經去污、消毒等淨化程序後，回歸河川、海洋或成為可永續循環的再生水資源，為城市永續發展的基礎建設，及衡量都市現代化程度的重要指標。污水下水道建設不僅能改善都市環境衛生、提高人民生活品質，更可避免污染我們賴以為生的水源。

陳廷秀說，水利局施政計畫中提到108 年 7 月起，將針對後巷用戶推動強制接管，將再增加豐原、烏日、大里、太平、潭子、沙鹿、龍井、梧棲等 8 區，希望透過提早指定新建物污水排放方向，從源頭管制，提升污水用戶接管效率。

水利局范世億說，台中之前是六都唯一沒有強制接管的都市，其他五都只要遇到後巷違章，都是採取強制拆除；盧市長上任後，決心加速污水接管，污水下水道建設是在跟時間競賽，污染源削減速度越快，就越有利河川水質改善，所以水利局新成立污水設施科；自縣市合併後，台中市污水接管率至今年十月，仍維持在六成三，如何提高效率的接管速度展現台中市府對於污水處理的魄力與決心。

陳廷秀表示，目前台中市污水下水道用戶接管率仍舊無法突破，但目前中央挹注預算來改善污水接管，免費接管，獎勵接管，但為何清水沒有列為污水下水道指定區域？

范世億指出，地區要有專用排放污水的排放管，確定污水排放去處，除了原台中縣用戶接管率偏低、水資中心用地取得不易、臺中市人口全國第二高需接戶數較其他縣市多，最主要還是後巷違建阻礙用戶接管施工空間；未來應優先針對防火間隔(巷)既存違建，倘妨礙用戶接管施工，依公共衛生及安全查報拆除，以加速提升用戶接管率。

(中時 )