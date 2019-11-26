羅姓車主將他花了750萬元購買的名車掛滿布條，揚言停在車廠前展示。（林欣儀攝）

從事機械業的羅姓老闆3年前花750萬元買了名車，才開3個月就發現方向盤轉動有怪音，他要求車商處理卻遲未獲改善，26日氣得將車子拖到車廠外、並帶著50多人舉布條抗議，揚言若車子未獲妥善處理、乾脆就放在車廠前當展示車，希望以自身經驗為消費者討公道。

被控的車商回應指出，羅男座車經測試都是正常、不影響安全，此案件已進入司法程序，將交由法院審理。

高舉寫著「黑心車商」、「罔顧安全」的抗議牌子，羅姓車主氣憤說，2016年11月向車商買了這部白色名車，才開3個月就發現轉彎時方向轉盤有怪音，因原廠表示要向德國調材料、車子在維修廠放了半年，取回後異音卻仍未改善。

羅男表示，車商不斷強調「車子沒有安全性問題」，但每次轉彎聽到方向轉盤傳出異聲，很擔心哪天卡住了、可能發生意外，不只自己的人身安全堪慮，也怕危及路人或其他駕駛安全。此外，這部車還有方向盤脫皮、保險桿脫漆等情況，可說是問題不斷的瑕疵車。

「車商不重視行車安全與消費者權益！」羅男說，他不是要車商更換新車，只是希望將問題徹底解決，對於車商拖延的態度很不滿，若對方仍不正視問題，決定把這部掛著寫著「爛車」布條的車停在車廠外當展示車。

車商指出，羅男提出的保險桿脫漆、方向盤脫皮等問題都是使用、摩擦的痕跡，車廠人員有要協助他更換，但他要求整組換新，目前仍待司法處理。

(中時 )