國民黨總統候選人韓國瑜26日傾聽之旅來到台東，行程包括拜廟、替黨籍立委候選人站台，下午5時10分將出席聯合競選總部成立大會，前台東縣長黃健庭也將到場。韓在卑南鄉太平文衡殿時，展現超高人氣，現場看不到一輛被動員的遊覽車，也成為關注焦點。

韓國瑜上午11時到卑南鄉文衡殿參拜，殿外聚集大批韓粉揮舞國旗高喊總統好、韓國瑜凍選，足見韓的高人氣。韓國瑜表示，來拜關公學習忠義精神，無論是關聖帝君、玉皇大帝及土地公等神明都要保佑民眾能夠安居樂業。據《中評社》報導，韓國瑜在台東展現超高人氣，連坐輪椅的鄉親也出來力挺韓，也觀察到在這些場合中，看不到一輛被動員的遊覽車。

此外，韓國瑜下午5時10分將出席聯合競選總部成立大會，先前鴻海董事長郭台銘選定的副手、前台東縣長黃健庭將到場，至於到時是否會上台，黃說要看韓競選總部如何安排，展現藍軍大團結氣勢。

總統蔡英文日前偕副總統參選人賴清德到嘉義市造勢，有網友目擊前往蔡造勢場的途中，出現一連串遊覽車，引來網友驚呼「遊覽車貪食蛇，也只有蔡造勢辦得到」。蔡英文雖民調高，但造勢場合卻屢被質疑動員，也與韓國瑜造勢場呈現極大差異。

(中時電子報)