在傳統市場成立團購群組，鮮魚店老闆娘劉子菁業績增加近5成。（林和生攝）

透過成立團購群組，劉子菁在傳統市場達到幾乎天天完售佳績。（林和生攝）

七年級魚販劉子菁透過網路科技，在傳統市場開啟不同消費模式。（林和生攝）

傳統市場鮮魚天天完售 老闆娘原來靠這招

有別傳統市場婆媽走馬看花，位於屏東市北區市場的一處鮮魚攤，客人成交率幾乎百分百，七年級老闆娘劉子菁透露，1年前成立Line團購群組，客人在上門前已經完成商品預購，到場後提了就走，不僅帶動業績成長，商品幾乎天天都能完售，精準銷售羨煞其他攤商。

之前經營網拍的劉子菁，在魚販男友鼓勵下，進軍屏東市傳統市場，選定北區市場靠走道攤位，開啟零售體驗；「一開始真的很不習慣」，過去穿得漂漂亮亮，現在每天動刀殺魚，全身無處不濕，「但是看在絡繹不絕的客人上門，還是可以忍受」。

直到一年前，攤位移至市場內側，生意瞬間滑落6成，讓她首次萌生退意，但瞬間轉念後，她嘗試透過通訊軟體成立團購群組，從熟客開始邀約、一個拉一個，目前群內400多人，不少高檔食材因為以量制價，一推出幾乎就秒殺，收攤前的限時搶購，更讓婆媽們摒息以待，深怕慢了一步，與便宜擦肩而過。

有長輩為搶便宜，開始改用智慧手機，不曾在網上購物的陳小姐坦言，要摸到商品比較放心，這種有實體攤位的，事先能知道要買什麼、可以決定要不要出門；部分白領階級加入群組後，更頻繁進出傳統市場，一改過去消費習慣。

劉子菁說，傳統市場的消費模式不會沒落，就看業者如何經營，部分攤商獲悉撇步也紛紛成立群組，但她看準未來趨勢，打算開發宅配市場，在這波網路懶人商機浪潮上，繼續邁開腳步。

(中時 )