張善政。(圖由張善政辦公室提供)

蔡政府提出「0到6歲國家一起養」政策後，遭國民黨正副總統參選人韓國瑜與張善政質疑是抄襲韓國瑜的「666」政策，對此行政院政務委員林萬億宣稱政府政策規劃已久，只是如今要擴大辦理。張善政今日再次回嗆，蔡英文執政三年怎麼偏偏在韓國瑜的政策端出後才宣布？林萬億根本在替自己的無能與抄襲找藉口。

張善政質疑，為什麼是7月郭台銘提出0到6歲國家養的初步構想，然後媒體刊載韓國瑜的「666」政策一周後，蔡英文政府才宣布「0到6歲國家一起養」政策？這不是抄襲是甚麼？林萬億在替自己的無能做掩飾。

(中時 )