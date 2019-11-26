出廠滿15年以上的二行程機車已符合切結報廢資格，但台南市環保局日前針對近2000輛符合切結報廢的未定檢機車，寄發定檢最後通牒後，迄今仍有6成車主未到檢，將依法裁罰500元。環保局強調，車輛即使沒有使用依法也須進行定檢；如果不堪使用也請盡速報廢，以免挨罰傷荷包。

台南市長黃偉哲表示，改善空汙是台南施政主軸之一，呼籲車主要勤保養機車，落實定期檢驗，以維護空氣品質及你我健康。

環保局長林淵淙指出，空汙法去年修正公告實施，出廠滿5年以上的機車，不論是否為「使用中」，每年都應實施排氣檢驗一次，如果逾期未檢驗依法先處500元罰鍰；超過應檢日起6個月並經通知限期改善仍未完成者，再罰3000元，遲未完成改善者最重可註銷牌照。

林淵淙說，為加強取締未定檢機車，環保局先前曾以雙掛號公文通知1939名符合切結報廢的車輛到檢，經統計至今仍有6成未回檢，全數都將進入告發裁處作業。

環保局表示，二行程機車排放的碳氫化合物是四行程機車的20倍、一氧化碳則約為四行程機車的2倍，對民眾健康影響甚鉅。如果機車已經無法使用或遺失，請車主自行至監理站更新車籍資料，以免逾期遭罰。

環保局強調，目前全市共有307間排氣定檢站，排氣檢驗免費，車主還更可趁此測試車輛性能是否正常，延長機車使用壽命，減少空氣汙染，可謂一舉數得。

(中時 )