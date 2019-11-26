藝人余天的女兒余苑綺直腸癌末期，癌細胞已擴散至肝、肺，據了解，余苑綺開刀後，直腸只剩2公分，還需要持續治療一年到一年半，接受化療和標靶藥物。外傳李亞萍為了幫余苑綺抗癌，砸百萬買「鹿胎盤素」，希望換回女兒健康，不過醫師叮囑，千萬別聽信民間偏方，以免傷財又傷身。

余苑綺第二胎出生後才發現直腸癌復發，從淋巴擴散至肝、肺，共長了8顆腫瘤。對於有媒體報導，李亞萍花百萬買宣稱可治癌、抗老的鹿胎盤素只為救女兒，李亞萍受訪時回應，她自己是全家人的白老鼠，所有東西她都會先試過，她只吃過一瓶，就沒有再吃了。余苑綺日前在臉書上分享女兒樂樂2歲生日影片後坦言，自從回到醫院後，每晚都在哭。

大腸直腸癌已連續11年蟬聯國內癌症發生數第一位，《三立》報導，安南醫院大腸直腸外科吳嘉倫醫師建議民眾，勿聽信民間偏方而延誤治療的黃金時機，以免傷財又傷身。大腸直腸癌根據不同期別有不同治療，第1至3期的治療，主要是做手術切除，再依不同期別輔以化學治療，第4期通常是以化療搭配標靶藥物為主，手術切除則預後較佳。

(中時電子報)