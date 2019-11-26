▲雷峰掌中劇團在國姓演出《貓鼠記》，吸引民眾聚神的觀賞。（楊樹煌攝）

南投縣幅員遼闊，縣府文化局為使各鄉鎮民眾都能享有均衡的文化薰陶，今26日下午特別邀請雷峰掌中劇團，前往國姓鄉國姓國小演出《貓鼠記》，吸引鄉民與學童近200人前往觀賞，場面熱烈。

這項由縣文化局主辦，將表演藝術節目安排至鄉鎮演出，藉以提昇南投縣偏鄉表演藝術氛圍及環境的「藝起同樂－南投縣108年度表演藝術巡迴演出」，由雷峰掌中劇團在今天下午1時30分於國姓國小帶來掌中乾坤的民間笑談《貓鼠記》，會中文化局祕書王旻世、國姓國小校長林思遠及南投縣政府顧問邱美玲等都到場觀賞。

文化局祕書王旻世表示，這場掌中乾坤「民間笑談《貓鼠記》」的演出、有教學及互動解說，將傳統戲曲結合現代科技聲光效果，重新詮釋民間故事劇作，顛覆以往野台戲印象，引領校內大、小觀眾走入布袋戲的傳奇故事趣味世界，讓與會觀賞者無不聚神觀賞。

文化局並指出，帶動地方藝文環境，培養開發潛在表演藝術欣賞人口，讓民眾親近表演藝術，吸引大家走入劇場，是該局努力的願景，未來將會持續建構表演工作者平台、挹注資源等方式鼓勵其創作，進而創造宜居永續且具多元文化品味的風格城市。

(中時 )