在音樂會中突然響起的手機鈴聲，打斷音樂的狀況時有所聞，即將來台的德國小提琴天后慕特，特別錄製溫情影片，對樂迷大聲疾呼，鼓勵大家進音樂廳就把手機關掉、收起來，因為我想和大家共享最美的時刻，聽見最好的音樂。

慕特表示，好的錄音，能不斷重複聆聽音樂家的絕佳表現，而現場聽的音樂會，則有無可取代的體驗，就像情人的第一次告白，「當你生命中的男人，第一次對你說『我愛你』的時候，是最美的時刻，這樣子的時刻，如果錄下來，放在手機裡重複聽，就不一樣了。」

慕特表示，她最近有個很不好的經驗，坐在第一排的觀眾，拿著手機一直對她拍照，「那種感覺很不好，不只是對我，對其他的樂手也很不尊重。」

慕特認為，在科技發達的年代，音樂廳是少數和教堂一樣的地方，「我們能在某個特定的時段，不受外界干擾，享有一個特別的時刻，純粹浸泡音樂裡，讓皮膚『滲』入音樂，透過感官吸收音樂，而不是透過任何機器，這樣的親身經驗很美，而且會一輩子記得。」

這回訪台，慕特與鋼琴搭檔藍伯特．歐爾吉斯，特別為台灣觀眾準備了多首貝多芬小提琴奏鳴曲，將分別於11月30日在高雄衛武營國家藝術文化中心、12月1日到台北國家音樂廳登場。

(中時 )