台電挖破自來水管線，造成近7000戶無水可用。（民眾提供／許家寧基隆傳真）

台水緊急關閉水閥搶修，預計晚間9點復水。（民眾提供／許家寧基隆傳真）

基隆市調和街進行電桿地下化與路面改善工程，1輛台電挖土機下午施工時，意外挖破自來水管線，水柱當場井噴有3層樓高，造成中正區近7000戶突然無水可用，抗議電話打爆台水營運處，水公司積極搶修中，預計晚上9點鐘才能恢復供水。

砂子里長曾秀菁指出，調和街下午1時許因台電外包廠商施工作業不當，導致水管破裂，自來水不斷四處亂噴，水公司獲報到場試圖關閉水閥，但是因為水位很高，員關閉水閥延宕將近1小時，目前水公司已完成關水、搶修作業。

市府工務處養護工程科長簡翊哲表示，調和街、觀海街口發生工程破管事件，造成停水，初步研判早期自來水管因為有淺埋情況，造成台電包商勤曜電氣下午施工時不慎挖到管線造成破管，對此，包商低調說，現正搶修中，先處理好再說。

第一區管理處副處長李基城表示，新山給水廠目前停止調和街、東信路132巷深澳坑路、深美街、東峰街、東美一、二街、崇法街、東光路、培德路、教孝街、教忠街、孝東路、福民街含各巷弄等一帶，影響供水有6000多戶，預計晚間9點復水。

(中時 )