妳當初假裝自殘的方式逼迫孫 孫以為妳要自殺還請房東開門 後來孫看妳沒事離開妳家之後 妳馬上密我挑釁我 這件事我隱忍多久妳心裡清楚 現場的妳 手上還拿著什麼我就不說了 孫拒絕妳的喜歡 我還安慰妳要妳別想不開 怎麼最近妳看孫跟我在一起就開始跳出來拍一些自己懷孕墮胎的影片? 妳的個性 當初要是「真的懷孕」 早就來密我挑戰我的包容力了不是嗎? 怎麼挑這種時間點出來說嘴 然後搞消失? 抱歉我只講實話 因為我是阿乃 講話撿到槍的阿乃