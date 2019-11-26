狄鶯、孫鵬之子孫安佐近期身陷網紅米砂（Misa）的墮胎風波，孫安佐上週則拍片反擊，嘆自己被米砂的墮胎說「黑」了，而孫安佐的女友阿乃近日則接連發文轟米砂拍片獲利、假自殘，對此，米砂也透過經紀人向媒體做出回應。

孫安佐女友阿乃近日接連在IG發文，爆料米砂的墮胎影片獲利不少，阿乃今（26日）更曬出米砂私訊截圖，直指米砂被孫安佐拒絕後，以假自殘吸引孫安佐關注，阿乃火力全開砲轟：「妳馬上密我挑釁我 這件事我隱忍多久妳心裡清楚」。

對於孫安佐發影片反擊、阿乃PO文砲轟米砂，根據《三立新聞網》報導，米砂經紀人則表示，米砂在休養中、不方便對外回應「感謝大家的關心」，儘管孫安佐的聲明影片已下架，不過被媒體問到是否有要澄清，米砂經紀人則不願多談。

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(中時電子報)