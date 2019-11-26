今年大聯盟約有46位先發投手投入自由市場，中繼投手更有70位之多，陳偉殷離開馬林魚之後，立刻就要面臨嚴酷的競爭。聯盟官網開出清單之後以WAR(勝利貢獻值)來排行，榜首的寇爾(Gerrit Cole)高達7.4，其次是史崔斯柏格(Stephen Strasburg)的5.7，第三名的柳賢振為4.8。

官網使用的WAR系統是fangraphs版本，如此陳偉殷的是-0.4。但是陳偉殷今年被逼到牛棚才不適應，他去年正常先發所累積的WAR值是1.1，事實上那是他加盟馬林魚最好的一季。陳偉殷來馬林魚的WAR依序是0.9(2016先發)、0.5(2017受傷)、1.1(2018先發)，所以馬林魚是在陳偉殷表現最好的一季之後將他降為牛棚。

依照「魔球」的哲學，球團買的是勝場數而不是球員，陳偉殷每季(如果正常先發)大概能幫球隊多贏1.1場球。儘管比不得頂尖投手，但在今年的自由市場排行大約第21名，如果只算左投，甚至可以排到第9名。麻煩在於馬林魚最後一季把他放到牛棚，害他整年沒有先發，傷害到他的競爭力。在現今牛棚年輕化、速球化的趨勢下，陳偉殷留在先發比較能保有優勢。

當然還有一些投手是因為無法正常出賽才會往下掉，比如說「大鬍子」凱寇(Dallas Keuchel)季中才簽約，出賽僅19場，WAR值落到0.8，但他其實是非常強的。此外日職的山口俊、韓職的金廣鉉也要挑戰大聯盟。

由於大聯盟資歷滿6年才能投入自由市場，競爭者多半超過32歲，陳偉殷的挑戰雖然嚴峻，如果球團總管們肯正視他最後一季先發(2018)的貢獻，他仍然有希望，而且他對薪資沒有要求，只想留在美職，如此就算每隊買1個投手應該也會買到他。

(中時電子報)