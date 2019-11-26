土耳其動用美製F-16測試俄羅斯S-400防空系統

土耳其公然反抗美國警告，不但啟用了俄羅斯S-400防空系統的雷達，還以美製F-16「毒蛇」（Viper）和F-4「幽靈II」（F-4 Phantom II）來測試，而這可能引發華府新制裁。

據「戰區」（The War Zone）網25日報導，華府當初會憂心忡忡，不賣F-35給安卡拉，甚至把土耳其踢出專案，爭議焦點就在於擔心，土耳其會動用「閃電II」（Lightning II）戰機來進行相關測試，可能讓俄羅斯得以洞悉它的戰力。

安卡拉省11月24日宣佈進行了相關測試，而S-400就部署在土耳其首都外的穆爾泰德空軍基地（Murted Air Base）。測試從25日開始，預定會持續到26日。綜合各方報導顯示，土耳其的S-400可能會在2020年4月前完全發揮戰力。

儘管聲明並未詳述測試的目標，但錄影顯示，F-16和F-4在穆爾泰德空軍基地上空飛行，而下方則有91N6E監視搜索雷達，以及在40V6M雷達桅杆上升起的96L6E型3D全高度搜索雷達。分析指出，裝在雷達桅杆上的96L6E較能偵測低空飛行的目標，而這是固定地面的雷達可能無法透過地表雜波偵測到的。

(中時電子報)