全國唯一矽谷級STEAM大聯盟總部26日於新北市中和區自強國小揭牌，副市長謝政達（右三）化身柯南和學生一起體驗滑輪的原理。（葉書宏攝）

全國唯一矽谷級STEAM大聯盟總部今（26日）於新北市中和區自強國小揭牌，副市長謝政達化身柯南，與STEAM種子教師協同教學「仿生鳥力學與平衡」，讓在場學生驚喜連連。謝政達強調，未來要提供帶狀親子體驗課程，打造新北STEAM教育生活圈。

謝政達化身柯南出席揭牌儀式，象徵以偵探探究的精神，與新北STEAM種子教師合作，一同挑戰新北自行研發的STEAM系列課程。課程透過現場的示範解說，讓學生在生活情境中即可運用所學知識，符應新課綱強調的跨域素養。

示範課程包含「仿生鳥力學與平衡」、「液壓彈珠檯」及「自力上升滑輪」等，其中仿生鳥課程透過力學原理，謝政達與學生一起成功模擬出鳥類翅膀上下揮動的狀態，讓現場其他學生直呼驚喜。

謝政達表示，今年是新課綱元年，強調探究實作、跨域整合的素養，已成為全球中小學教育的新方向，市府近年努力推動STEAM教育，符合世界發展趨勢與國際接軌。

他強調，透過STEAM大聯盟總部的成立，將於5年培育500位STEAM跨域專業教師、5年輔導100間STEAM認證學校、辦理假日STEAM親子學院，提供帶狀親子體驗課程，打造新北STEAM教育生活圈。

值得一提，STEAM總部採廊帶設計串接科學教育中心，共有10間教室串聯成ㄇ字型的STEAM廊帶學習區，包含智慧積木機關牆、師培中心、假日STEAM親子學院、自然實驗教室及自然科學教材研發中心等。

液壓彈珠臺則是透過壓力產生力學而移動彈珠；自立上升滑輪課程則是透過簡易的滑輪原理，即可達到省力的秘訣，輕輕鬆鬆即可將自己移動到高處。課程透過現場的示範解說，讓學生在生活情境中即可運用所學知識，符應新課綱強調的跨域素養。

教育局表示，108學年度已培訓120位STEAM種子教師完成18小時初階研習，另將開設48小時的進階研習，包含「機器人和空拍機編程」、「STEAM學習積木」、「液壓平衡彈珠檯」、「卡林巴琴／喇叭DIY」、「光學教具製作與探究」及「進階設計思考」等6門進階課程，培養STEAM教育的實踐種子。

5場新北假日STEAM親子學院也將開跑，詳細資訊請上新北市STEAM總部網站。

(中時 )