台中市府環保局盤點全市公廁、空地綠美化及海岸線，媒合企業認養維護，其中台灣美光記憶體公司今年起認養兩段大安區海岸線，舉辦「新好台中、海陸三拚」認養說明會，吸引75家企業參與，鼓勵企業捐贈公廁耗材、清潔用品、園藝用品或挹注資金等，提升企業形象，發揮社會責任，創造企業、政府及民眾三贏。

環保局長吳志超表示，公部門資源有限，市府媒合企業加入守護環境行列，並爭取行政院環保署經費補助新建修繕公廁，要求管理單位加強清潔維護，維持「不髒、不濕、不臭」三不原則；另也補助各機關針對100多處髒亂點施作綠美化，綠化面積約30公頃，提供民眾休憩空間。

台中市開放認養海岸線約25公里，分布於大甲區、大安區、清水區及龍井區4個行政區，除透過海岸管理單位派員清理外，也鼓勵企業認養淨灘，三場說明會日前分別在中部科學工業園區、大甲幼獅工業區及台中工業區登場，鼓勵企業共同守護海洋資源。

台灣美光記憶體公司指出，今年起認養兩段大安區海岸線，並舉辦親子淨灘活動，盼喚醒全民對海洋垃圾的重視，今年更已簽立2020年認養計畫，持續維護美麗海岸線。

環保局表示，2020台灣燈會主燈區明年2月8日至23日將於后里盛大登場，副燈區提前今年12月21日點燈，市府將全力維護公廁環境，讓民眾賞燈之餘，享受舒適的如廁空間。

(中時 )