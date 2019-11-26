暖冬效應！這些年來台灣冬天也不太冷，有時候冬陽暖呼呼，更想吃些南洋酸辣料理更開胃！位在板橋的「Asia 49亞洲料理及酒廊」新聘主廚王鐘賢日前到任，巧妙拿捏食材與香料的比重，致力於舌尖上平衡的美感，擺盤更是摩登有形！「椰奶雞肉沙嗲」加了蜂蜜更芳香、「泰式酸辣海鮮湯」紅艷湯頭酸辣爽口，讓舌尖來趟南洋饗宴。

餐廳原本的暢銷品項仍然保留，但在製程和食材上都翻新調整，像是主廚重新命名的「椰奶雞肉沙嗲」，不但讓肉串變胖一圈，醃肉醬裡的茴香粉比例調降，卻多加了蜂蜜、干蔥和椰奶，大大提升肉質的軟嫩和香氣！烤好的肉串再淋上主廚特調的濃郁椰奶醬，伴著花生沙嗲醬上桌，肉香撲鼻。

「泰式蝦餅」強調主食材蝦肉和豬五花一定要再加上正宗泰國紅咖哩醬，裡面的複方香料如香茅、南薑、紅辣椒和檸檬皮，才是風味地道不可妥協的元素！搭配的沾醬除了既有的梅子醬，還又多了紫蘇梅美乃滋，讓燙口蝦餅大變身。

泰式酸辣海鮮湯。（Asia 49提供）

「泰式酸辣海鮮湯」也有新意！這湯在泰國要配飯吃，王主廚多加了時蔬和年糕，也增加飽足感。做法是先用奶油小火拌炒香茅、南薑、檸檬葉以及進口冬蔭醬，便加入以小魚乾和蝦米燉出的高湯，再加椰奶、鮮奶油，稍煮讓湯汁收濃，隨後就下韓式年糕、草蝦、魚片、花枝和蛤蠣、以及脆口的銀芽、韭菜，最後再加檸檬汁。紅艷湯頭酸辣爽口，又多了椰奶香。

檸香扇貝蒸魚片。（Asia 49提供）

「檸香扇貝蒸魚片」酸甜香辣的醬汁是整道菜的靈魂，僅用了泰國魚露加棕梠糖、朝天椒、蒜碎和鮮檸汁，鋪了豆腐、鱸魚片的扇貝，前後二次加醬汁以精準時間蒸熟，上桌前倒掉湯汁再淋一次，將舌尖的味蕾都給喚醒了！

芭達雅炸魚條。（Asia 49提供）

下酒菜也不含糊，如「芭達雅炸魚條」和「避風塘香蒜豬腳」為例，前者使用以南洋香料醃漬半天入味的鱸魚肉油炸而成，再淋上以石榴漿、薄荷酒上色的紅綠雙色西米露以及芒果醬，賣相吸睛，佐以芒果美乃滋入口，香酥迷人。後者則需將帶筋豬腳先滷再炸，掌握時間保留軟糯Q彈的口感，再結合避風塘的特色味型，與新鮮蔥、蒜、辣椒和大量自製蒜酥一同炒製，豬腳鹹甜交融、黏嘴彈牙，滿口生香！

綠咖哩椰奶燉蔬菜。（Asia 49提供）

「綠咖哩椰奶燉蔬菜」也是好下飯的南洋菜，取用泰國綠咖哩醬加入香茅、南薑、檸檬葉、干蔥、洋蔥等，以小火拌炒、棕梠糖調味，最後加椰漿和水稀釋，續打成泥過濾，然後摻入香菜波菜汁，以此熱騰騰的綠咖哩汁盛盅，連同燙熟的繽紛時蔬和一小盅原味椰奶上桌，賓客可以自行澆拌食材，芳香微辣的椰奶綠咖哩更凸顯了蔬果的清甜，吃來有滋有味！

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(中時電子報)