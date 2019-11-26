擴大秋冬補助只剩最後一個多月，交通部觀光局昨公布使用最踴躍的前6名縣市，包含宜蘭、台東等，但補助經費仍有15億元，雲林縣長張麗善為了搶客，今日特地北上開記者會，邀請大家來雲林深度旅遊，更推出「住雲林抽汽車」等活動。

「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」方案，從9月1日起至12月31日止，其中最受肯定的「自由行住宿優惠」方案，觀光局表示，有7800家旅宿業報名，占合法旅宿業者逾6成；各縣市旅客申請住宿補助金額逾13億元，已使用補助房間數約133萬間，住宿人數約293萬人次。

觀光局統計，截至11月中旬，使用補助情形最踴躍的前6名縣市，依序為宜蘭縣、台東縣、高雄市、屏東縣、台中市，6縣市申請補助房間數均已超過10萬間。另亦規劃離島加碼，故金門縣與澎湖縣均近6萬房間數，連江縣亦有1.3萬房間數。當初規畫29億的補助經費，扣除行政費用，只剩最後1個多月，估計還有約15億可使用，觀光局透露，若經費有剩，可望比照溫泉補助延長至明年1月23日。

雲林縣政府為搶客，特別推出「雲林行腳活動」、「咖啡地圖消費抵用券」及「深遊雲林社區深度文化之旅」等活動，結合藝文、旅行、品咖啡與住宿抽獎，讓遊客與在地民眾深度旅遊品咖啡，觀賞雲林特色節目行腳演出，還有機會參加「住雲林抽汽車」。

雲林縣長張麗善表示，剛好搭上交通部觀光局的列車，從9月1日推廣至今，住宿2萬人次已用完1萬2千人次，僅剩最後一個月，有8千人次在等大家。

(中時 )