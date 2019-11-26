國資圖今年的台灣閱讀節要端出什麼創意菜色？館長劉仲成表示，融入「運動」元素，要讓民眾體驗多元形式的閱讀樂趣。（陳淑芬攝）

國資圖今年台灣閱讀節「閱讀無限--閱動悅精彩」，將在11月30日登場。（陳淑芬攝）

國立公共資訊圖書館每年台灣閱讀節都推出多元創意活動，今年「閱讀無限--閱動悅精彩」將於11月30日登場，結合「閱讀」與「運動」，舉辦迷你馬拉松、親子律動等熱鬧活動。國資圖館長劉仲成26日表示，國資圖不只是一座「圖書館」，也可能是健身房，邀請民眾來體驗「百變國資圖」的運動閱讀樂趣。

國資圖在106年的台灣閱讀節主題是「閱讀拍賣會」，推出融合閱讀與「拍賣會」活動，吸引1萬2000多人次參加；107年的「不閱不睡」，結合時下流行的「露營」活動，創下1萬4000人次；108年結合「運動」推出「閱動悅精彩」，首創在圖書館舉辦3場夜跑教室、健身房活動，報名秒殺迴響熱烈。

劉仲成表示，國資圖扮演全國各縣市鄉鎮535個圖書館領頭羊的角色，每年融入社會流行主題，推出不同的閱讀形式活動，希望由點、線、面，推動閱讀深植人心、人人愛閱讀，圖書館有無限的可能，是城市的書房；在工作、家庭外的第三個家，還可能是健身房。

「閱讀無限--閱動悅精彩」將於11月30日登場，規劃結合「閱讀」元素的迷你馬拉松體驗賽、閱動擂台競賽遊戲、閱讀大市集、親子律動及手作DIY等「運動」。迷你馬拉松體驗賽將繞國資圖街廓3圈、總距離約近3公里以上，即可獲得運動慢跑襪完賽禮，並兌換有涼感等禮品。

(中時 )