中市警局採購之「警報型警示燈」可於事故後方適當距離，建立起「交通管制預警系統」無線智慧防護網，在交通錐上放置警報型警示燈，如有車輛撞倒交通錐，警報型警示燈在1秒內就會觸發警報裝置，發出燈光及聲響，提醒員警及時反映閃避。（台中市警察局提供／台中馮惠宜傳真）

當預知危險到做出反應，有多少的黃金反應時間？讓自己能避開危險，通常只有短短的幾秒鐘，甚至不到1秒。中市警交通警察大隊特別採購「警報型警示燈」，警示燈如遭撞倒會立即發出警報示警，讓在前方執行交通勤務的交警可做趨避反應；值2020台灣燈會在台中登場，可讓警方在執行交通疏導、處理交通事故及取締酒駕路檢等勤務時多一層安全保障。

鑑於近年來員警於道路上執行各種勤務，時有遭後方來車追撞受傷事件，為強化員警執勤安全及提升交通事故處理品質，台中市警察局交通警察大隊採購192組「警報型警示燈」，發放各外勤交通分隊於處理交通事故時使用，以維護員警執勤時的安全。

交通警察大隊大隊長林沐弘長表示，台中市警察局交警察大隊在交通事故處理上除了運用各項科技設備提升交通事故處理品質外，也兼顧執勤員警的安全，因此採購192組「警報型警示燈」，目前已分發各外勤交通分隊使用。

本次採購之「警報型警示燈」可於事故後方適當距離，建立起「交通管制預警系統」無線智慧防護網，在交通錐上放置警報型警示燈。如有車輛撞倒交通錐，警報型警示燈在1秒內就會觸發警報裝置，發出燈光及聲響，同時配掛於員警肩上之肩燈也會發出燈光、震動及聲響警報，提醒員警可能有車輛衝撞情形發生，及時反映閃避，避免憾事發生，讓員警多一層保障。

台中市政府警察局局長楊源明也表示，台中市轄區多處聯外道路及樞紐要道，交通流量驚人，員警於道路上執勤風險高，為保障員警生命安全，第一線處理人員在現場往往更需謹慎、小心，以避免其他車輛衝撞。讓第一線外勤同仁強化執法裝備、改善執法器材以提升交通事故處理品質，是警察局一直以來不變的方針，以全力共同營造安全工作環境與塑造專業形象為目標。

(中時 )