王立強假共諜案 蔡英文：嚴肅問題不要小看 16:022019/11/26 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 面對王立強共諜案 ，蔡英文總統表示「嚴肅問題不要小看」（戴上容攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統26日下午2時許，前往新北市淡水區為新北市第一選區立委參選人呂孫綾站台輔選，國民黨總統參選人韓國瑜發文狠酸王立強共諜案，「中國共諜拍沙龍照，其他間諜可以裸奔了」蔡英文回應，面對嚴肅的問題，不要小看，要小心查證逐步釐清，她再次強調中國介入、滲透台灣選舉是時時刻刻存在的事情。 對於王立強共諜案以及「中國創新投資」行政總裁向心、龔青夫妻一離境就遭到攔截，蔡英文表示，目前調查單位和司法單位已經介入調查，希望外界不要妄加揣測，也不要做政治的操作，現階段的她不願有太多的評論。 國家機器聯澳打韓？！他驚：兩國早就串通好了 (中時 ) #蔡英文 #王立強 #假共諜案 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸諜涉台大選自白屬實？紐時：細節存疑難查證 16:402019/11/23 國際 范雲7字嗆柯文哲 黃士修笑翻：親手桶了小英一刀 22:222019/11/23 政治 黃暐瀚抓包蔡英文小動作 這就是溫度 00:012019/11/24 政治 韓國瑜民調低？ 專家預言：好戲在最後50天 03:282019/11/24 政治 托育政策拿香跟拜？蔡英文：是現在正在做的方案擴大 12:462019/11/24 政治 陸特工叛逃澳洲？滿滿電影感完整劇情 終於曝光！ 14:252019/11/24 兩岸 快評》烏龍共諜案為何選澳洲？ 18:452019/11/24 政治 拚2020 蔡英文：未來還有更多政策一一端出 19:502019/11/24 政治 民進黨暗喜又撿到槍 一天就膛炸 04:102019/11/25 政治要聞 誰來為我把真相說明白 04:102019/11/25 財經焦點 政治熱門新聞 最新民調出爐 韓國瑜支持度 竟創紀錄！ - 政治 蔡英文高民調哪來的？網友曝光電話內容：太扯了！ - 政治 蔡正元「有條件」請辭國民黨副秘書長 - 政治 韓粉注意！韓國瑜1號行程曝光 輔選8戰將 - 政治 翻出去年此時民調！網喊：韓真是政治界奇人 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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