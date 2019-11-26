蔡英文總統26日下午2時許，前往新北市淡水區為新北市第一選區立委參選人呂孫綾站台輔選，國民黨總統參選人韓國瑜發文狠酸王立強共諜案，「中國共諜拍沙龍照，其他間諜可以裸奔了」蔡英文回應，面對嚴肅的問題，不要小看，要小心查證逐步釐清，她再次強調中國介入、滲透台灣選舉是時時刻刻存在的事情。

對於王立強共諜案以及「中國創新投資」行政總裁向心、龔青夫妻一離境就遭到攔截，蔡英文表示，目前調查單位和司法單位已經介入調查，希望外界不要妄加揣測，也不要做政治的操作，現階段的她不願有太多的評論。

(中時 )