立委蘇治芬（前右一）、映集團執行長蔡政宏（前右二）等人踏勘閒置的虎尾糖廠倉庫，研究如何打造成雲林的駁二文創專區。（許素惠攝）

虎尾糖廠閒置倉庫。（許素惠攝）

雲林虎尾糖廠有4座閒置多年的倉庫，民進黨雲林縣海線立委參選人蘇治芬提政見，將邀請一流設計師將該區打造成「雲林駁二」文創專區，結合周遭水岸公園規畫，成為虎尾新文化之心。

蘇治芬的想法獲得台糖公司的認同與支持，26日上午台糖公司雲嘉南區處經理張西德與映集團執行長蔡政宏，在蘇等人見證下簽署「虎尾糖廠倉庫活化MOU」，為開發邁步。

台糖公司副總經陳立人指出，虎尾是典型依糖廠設置應運而生的城鎮，市區範圍正好以台糖虎尾廠為中心點，依勢往東北方向發散成為半圓的扇形區域，數十年來虎尾一直以糖廠為經濟重心逐漸繁華擴展，虎尾糖廠是目前台灣唯二運作中的糖廠之一，每到冬天的製糖季節，整個虎尾處處瀰漫著懷古的蔗糖香氣。

蘇治芬表示，距離4座閒置20餘年的肥料倉庫約百公尺的西側，就是縣定古蹟紅磚酒精槽，蔡英文總統視察虎尾時，特別提到要讓這座東南亞最大的酒精槽重生，並結合水利整體規畫打造成虎尾水岸公園的一環。

蘇治芬認為「雲林駁二」可參考高雄駁二藝術特區的成功經驗，活化4座倉庫轉型成為文創專區，內設電影院成為聚眾的焦點，以及水岸公園動態文化呈現的核心。

蘇治芬指出，再好的休閒環境都需要人流的支撐，高雄駁二倉庫群就是好例子，透過內容活化，每年可吸引200萬遊客，並藉由電影放映空間，從居民日常生活開始培養，進而導入在地文化，醞釀出醇厚人文，促進當地觀光，讓虎尾人與台糖在其中共生共榮。

(中時 )