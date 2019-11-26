陳超明強調「民事不可緩」是他的原則，因此這一任的政績報比起前一任要多上一倍。〔謝明俊攝〕

陳超明第9屆立委4年任期中的政績報告，有多達4大本。〔謝明俊攝〕

26日的記者會還有20餘名重要輔選幹部到場宣誓開出漂亮票數。〔謝明俊攝〕

陳超明的競選團隊大集合，宣誓要開出7成票。〔謝明俊攝〕

國民黨立委參選人陳超明，連任第二任立委即將屆滿，26日上午，陳超明在竹南鎮服務處提出「超明政績報」記者會，向鄉親報告這4年任期下來，在中央及地方的服務成果，希望鄉親再次支持他，讓他能繼續服務鄉親。第1選區內有8個鄉鎮長，全部到場力挺，另外還有擔任助選團隊的多位農、漁會理事長、總幹事等到場，大家都宣誓要替陳超明開出漂亮票數出來。

陳超明今26日上午10點舉行「超明政績報」發表記者會，陳超明說，「民事不可緩」一直是他的理念，政績報是他就任第九屆立委期間，在中央及地方服務的成果。他特別感謝鄉親的支持，才能讓政績報一屆比一屆亮眼。

據悉，陳超明擔任第九屆立委政績報內容，比第八屆整整多了一倍，政績報多達4大本，這還是篩選過後的內容。陳超明自己也承認，有許多他服務過的事項，他自己都忘了，還是競選團隊提醒，他才想起來的。這份報告代表過去近四年來他和服務團隊的努力，絕對不是「割稻尾」來的。

陳超明指出，政績報有兩部分，一部份是在國會問政的成果，像是爭取修改國道警察「因公殉職」認定標準、修法增加長照扣除額、修法保障勞工權益等。

另一部分就是各鄉鎮的服務成果。例如：爭取台積電竹南設廠、三義鐵道自行車、西湖鄉公所改建、銅鑼交流道東延段、西濱白沙屯到通霄段通車及綠美化、白沙屯拱天宮聯外道路、打通苑裡山腳外環道、爭取台電機電班產學合作納入通霄苑裡、台13甲造橋段拓寬工程、整建後龍外埔漁港及聯外道路改善等等。尤其是六年來不斷爭取的造橋交流道，終於在日前經行政院同意免地方配合款後達成目標。

26日上午的記者會，苗栗縣立委第1選區的8個鄉鎮長，包括竹南鎮長方進興、苑裡鎮長劉秋東、造橋鄉長黃天貴、三義鄉長呂明忠、西湖鄉長高阿賜以及前三義鄉長徐文達等都親自到場力挺，另未到場的3個鄉鎮長，都指派專人出席表達全力相挺的決心，另外，還有20餘名農、漁會理事長、總幹事等也到場全力支持陳超明連任。

三義鄉長呂明忠在致詞時表示，這次三義鄉出了羅貴星要來選立委，讓他壓力備增，但他和前任鄉長徐文達都出面挺陳超明，相信三義會開出滿意的票數。另外，包括後龍等多個鄉鎮都保證會開出7成以上的票，全力支持陳超明連任立委成功。

(中時 )