週二凌晨，東歐窮國阿爾巴尼亞(Albania)發生規模6.4級的強震，搖撼了首都地拉那(Tirana)及周邊地區，造成多棟建築倒塌，已知造成6死，另有300餘人輕重傷，隨著搜救工作進行，更多的死傷報告可能會增加。

路透社報導，根據美國地調所(USGS)的數據，這場規模6.4級地震，發生在阿爾巴尼亞當地時間凌晨4點，震央位在地拉納以西30公里處，地震深度僅有10公里，屬於淺層地震，對地表的破壞也就特別嚴重，據官方所說，週二的這場地震，是過去30年來最強烈的。比1979年的地震更為可怕

此外，這場地震也是該地區兩個月來第二次的強烈地震，在今年9月21日，5.6級地震也造成阿爾巴尼亞嚴重的破壞，摧毀了大約500所房屋。

現在是由阿爾巴尼亞軍方在主力救災，國防部發言人說，今早在首都北部的圖曼雷村(Thumane )一棟公寓的瓦礫中，發現了兩名女性死者，另外庫爾賓鎮(Kurbin)，發現有一名男子遺體，可能是地震發生時跳出建築物而摔死，而第4名確定的罹難者是在杜拉斯鎮(Durres)發現的，從倒塌的建築物下面找到遺體。

阿爾巴尼亞的杜拉斯鎮，許多建物倒塌全毀。(圖/美聯社)

政府發言人告訴媒體，杜拉斯鎮可能是受災最嚴重的地方，當地有多棟建物倒塌所受損，全倒建物的數量還需要統計。

在主震發生後的三小時，又發生一次強烈的餘震，有些搖搖欲墜的建物變得更危險。也有人回憶，在地震發生前的一小時，有過幾次較小的前震，但大家沒有太過在意，也無法預料之後的災難。

阿爾巴尼亞位在巴爾幹半島的西南方，西面是亞德里亞海的出口，與對岸的義大利，距離只有90公里；南方與希臘相接，北方鄰國是蒙地內哥羅；西邊鄰國是北馬其頓與科索沃。歷史上，阿爾巴尼亞曾是東羅馬帝國、奧圖曼帝國的領土，到了二戰之後，因美蘇的「以亞德里亞海為界，平分歐洲」，被畫入東歐共產集團之一，但他們並不忠誠於蘇聯，而是選擇毛澤東為老大，多次在聯合國大會提議排除中華民國，聯合國2758的排我納共案，就是阿爾巴尼亞在1971年7月15日提出的。

在冷戰時期，阿爾巴尼亞的發展表現就已經較為落後，冷戰結束以後仍然表現不佳，雖然沒有像鄰國南斯拉夫發生內戰，卻因為無法適應自由經濟規則，而屢屢爆發全國示威、罷工、抗爭，歐盟統計局的數據顯示，阿爾巴尼亞是歐洲最貧窮的國家，平均收入不到歐盟平均水平的三分之一。

(中時電子報)