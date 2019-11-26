上個賽季在UBA大專籃球聯賽公開男一級獲得殿軍的國立體育大學，108學年新賽季面對李家慷、楊盛硯、王柏智等主力離隊後必須重新找到球隊重心的課題，教頭桑茂森開出力保8強的目標，不過昨天新賽季首場預賽遭世新大學狙擊，今天56比49拿文化大學出氣，拿下預賽首勝。

賽後桑茂森表示，原本大三的李家慷等人確定揮別大專籃球，挑戰更高殿堂的決定後，球隊重新磨合的時間相當短，大約只有一個月時間以新陣容全力備戰UBA新球季，陣中目前大三、大四球員不到球隊一半，主要靠大一、大二球員撐，包括關達祐、蘇志誠等人，現在沒有學長帶領，必須靠自己的力量成長。

「少了進攻主力，對我們來說影響確實很大，但正面來看，也代表其他人有表現舞台。」桑茂桑這麼說，「球員必須學著頂住壓力，但從前兩場比賽看來，今天已經比昨天好多了，希望球員繼續成長。」

國體昨天面對世新發生多達28次失誤，今天減少到13次，讓桑茂森看到球隊進步的空間，對於長人林正，也期許他增加進攻手段，不只在禁區、也能拉到外面投三分，林正認同教練看法，表示本季雖然少了學長擔綱得分點重任，也給大家更多機會表現，自己有更多進攻方式，有時可以把對手大個子吸引到禁區外，清出空間給隊友進攻，也是一件好事。

(中時電子報)