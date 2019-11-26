韓國瑜接受聯訪，呼籲民進黨要好好查清楚。（莊哲權攝）

澳洲一位自稱共諜的男子「王立強」聲稱國民黨總統參選人韓國瑜收受大陸的金錢資源，投入選舉，鬧得台灣滿城風雨，最後發現該名男子竟是一名在大陸因詐騙遭追氣的通緝犯。

今日韓國瑜在台東進行土地傾聽之旅時，受訪表示，呼籲蔡英文政府一定要將此案徹查清楚，不要任意擺爛，這樣子放任媒體胡亂評論、肆意抹黑，等到投完票了，調查結果才出來；韓國瑜呼籲民眾的眼睛要擦乾淨、不要受到這些謠言影響。

韓國瑜也重提這事件就像，到了澳洲丟了小牙籤，到了美國媒體轉換成雞翅膀，回到台灣變成烤乳豬，完全是憑空捏造，萬一明年投票結束之後，才發現王先生真的事件百分之百的詐欺犯，但投票結果卻已底定，那該如何是好？

民進黨不查清楚嗎？韓國瑜強調，他參加國民黨黨內初選冒出了個孩子，現在倒數40多天又冒出了共諜，像這種捏造的事情，到底甚麼時候才能停止，台灣人民要將眼睛擦亮，不要被捏造出來的謠言所影響，呼籲NCC主委及委員挺起胸膛，不要當執政黨的打手。

韓國瑜也呼籲這位澳洲的王先生，親自來到台灣說清楚講明白，而且韓國瑜保證，王立強到台灣一下飛機，「我一定要告他」，直呼太誇張了。

韓國瑜強調，台灣人民要看清楚，民主自由有堅強神聖的一面，但民主自由也容易被影響，被需將影響降到最低，才能保有台灣民主可貴的一面。

(中時 )