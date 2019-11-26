這真的太尷尬了！英國威爾斯官方推特日前遭人發現，竟然轉發了一則非常鹹濕重口味的推特，雖然該則推特很快就被刪除，不過仍有網友動作非常迅速的將其截圖。官方發言人隨後表示，該帳號遭到「網路攻擊」。
據《walesonline》報導，昨(25)日英國威爾斯的官方推特竟然轉發了一則情色成人片。儘管在官方發現後迅速的將其刪除，然而該推特共有一萬多人追蹤，使的這則誇張的貼文最終被保留下來。
據報導，威爾斯官方發言人將此一失誤歸咎於網路攻擊。而首先發現的是一名叫作威廉姆斯(Stace Williams)的女網友，她表示當這則推特從英國政府的官方推特出現時，真的很尷尬。
事發後，威爾斯在官方推特上表示帳號遭受了網路攻擊，並且誠摯地向所有人被冒犯的人道歉。同時他們也表示，這個問題已經被解決了。
事實上，推特CEO也曾經被駭客盜過帳號，還為此停止了簡訊發文的功能。可說是鬧得滿城風雨。當時駭客利用了文字推文（text-to-tweet）而駭進執行長多西(Jack Dorsey)的帳戶。
(中時電子報)
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