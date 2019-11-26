新莊福營路 女騎士遭汽車撞飛命危 16:122019/11/26 中時 戴上容 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新莊福營路女騎士遭汽車撞飛命危（中時電子報） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 年約30歲女子26日下午3時許騎乘機車，行經新北市新莊區福營路361號時遭汽車撞飛，當場失去生命跡象，警方獲報後將其送往輔大醫院急救中，確切事發原因有待警方進一步釐清。 (中時 ) #急救 #警方 #女子 #新莊 #大醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市建築工地 工人摔落鷹架不治 14:162019/11/22 社會 通緝犯拒捕 苦勸20分鐘墜樓急救中 23:282019/11/22 社會 女子當街遭強押上車 警攻堅才知是「生日驚喜」 14:572019/11/23 社會 直播購物要退貨被辱罵恐嚇提告卻不理北檢只能不起訴 16:592019/11/23 社會 前AIT主席：港激進抗議者 比警方更應負責 07:002019/11/24 國際 機車等紅燈遭撞飛 5人送醫 14:352019/11/24 社會 彰化醫院急診室打掉重練 斥資百萬強化急救實力 15:122019/11/25 生活 車輛邊坡滑動倒退 男子跳車被捲入車底墜落慘死 19:542019/11/25 社會 BMW開一半起火 水肥車屎水急救援 20:472019/11/25 搜奇 葉財記精品豪邸 新莊敦藏精英愛 04:102019/11/26 產業特刊 社會熱門新聞 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 飆法拉利撞死超商女主管 「新莊小林哥」擁雙妻10多輛超跑 - 社會 台大徐州路學生宿舍 驚傳男子墜樓 - 社會 女屋主睡衣下面全空 裝修工凍未條嘆：錢難賺！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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