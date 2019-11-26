民進黨立委候選人莊競程指，香港於今年6月間爆發反送中事件，香港於11月24日舉辦區議會選舉，選舉結果親中的建制派大敗，他呼籲選民在明年選舉一定要下架親中立委，否則今日的香港就會成為明日的台灣。（馮惠宜攝）

2020立委選戰台中第五選區（北區、北屯）選情激烈，經補選勝出的現任立委沈智慧緊咬中火議題，為中部人請命，拒絕用肺發電；而民進黨提名立委候選人莊競程以日前香港選舉親中派大敗為例，要台灣選民下架親中立委。

沈智慧26日與同黨立委在立法院連袂召開記者會，為台中人「請命」。沈智慧批民進黨蔡政府「鴨霸」，108年11月11日竟以一紙函文，引用「固定污染源設置操作及燃料使用許可管理辦法」要求台中市府「讓中火合法燃煤」，製造空污。

沈智慧發言表示：「請問蔡英文要增加火力發電，讓台中市民用肺發電嗎？從103年到107年，台中市民罹患肺癌死亡人數居高不下，因癌症死亡的台中人有近2成是因肺癌死亡！蔡英文總統到台中拼選舉說，台中人的柴米油鹽醬醋茶她都關心，但如果真的關心，難道能夠不關心台中人的命嗎，原來愛台中市民一切攏系假ㄟ！」

莊競程26日在臉書上表示，香港的選舉結果顯示港人已經非常厭倦中國的統治，而台灣目前還有許多的親中立委，呼籲選民在明年選舉一定要下架這些親中人士，否則今日的香港就會成為明日的台灣。

香港於今年6月間爆發反送中事件，香港警方數度以武力鎮壓示威者，造成衝突規模不斷升高。香港於11月24日舉辦區議會選舉，選舉結果親中的建制派大敗，這等同香港民眾向中共中央投下不信任票。

莊競程則在臉書表示，「台灣人，千萬不要等到失去後才要後悔」。台灣目前還有許多親中立委，例如他的對手國民黨籍的沈智慧，就是一位百分之百的親中立委。沈智慧不但在立法院連署提案「中國人來台定居享台灣健保」的荒謬法案，引發台灣恐變成「中國人的長照天堂」疑慮外，她還在立法院發言，認為政府對外發布共軍共機繞台的新聞，是對中國的挑釁，是在「刺激兩岸神經，唯恐兩岸不亂，目的卻只是為了選舉的私心。」種種跡象顯示，沈智慧就是明顯親中。

莊競程指出，看到國民黨的不分區名單中，許多人士都和中國有密切的接觸，不免讓人憂心，未來如果這些人進入了立法院，台灣的未來可能將慘遭中國的操縱。因此呼籲選民，明年的選舉，一定要下架這些親中立委，才能維護台灣的民主自由。

(中時 )