網友留言。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

李小璐先前被揪和PG One有同款皮卡丘，粉絲澄清。（圖／翻攝自李小璐的Super家族、萬有引力_424微博）

金馬影后李小璐和賈乃亮本月14日共同發離婚聲明，而「小王」PG One則證實兩人「產生過感情」，李小璐的律師朋友日前出面緩頰，稱李小璐和PG One不可能還在一起。昨(25日)網友目擊李小璐帶女兒上超市，眼尖網友發現她和PG One腳上穿的似乎是同款球鞋，質疑兩人戀情地下化。

自稱為李小璐的律師好友「唐有訟」最近在微博發文，除了澄清先前流出的親密片是李小璐離婚後才和PG One拍的，更指「目前能夠確認的是，李小璐和PG One是不可能在一起的」，間接回應仍在交往的說法，並表示李、賈如今和平離婚是最好的結局，「她（李小璐）自己內心深處有很多委屈」。

最近李小璐被發現和PG One有同款皮卡丘，但隨即被粉絲組織「李小璐的Super家族」否認。昨有民眾遇到李小璐和女兒逛超市，女兒甜馨推著購物車在李小璐身邊，還摸摸媽媽的臉，幫李小璐整理儀容，網友好奇說：「鞋子是情侶的？」、「那個鞋只不過剛好是AJ男女款而已」、「我記得很多明星都有這雙鞋吧」、「還真的是一樣，情侶不情侶我就不知道啦」。

(中時電子報)