日前有女網友目擊一名阿伯淋著大雨招計程車，少說有6、7輛空車經過，卻一台都沒有要停下來載人，讓她在「爆怨公社」PO文上嘆氣，這世間好冷漠，「一直不斷淋雨招車，真為阿北(伯)感到不捨啊」。然而網友們卻直呼，不載是有原因的，「他不能載，他會跟人家要錢，他要不到錢就會打人」。

原PO說道，她親眼看著好幾輛計程車呼嘯而過，都沒有要載阿伯，甚至有兩台還打方向燈靠過去，看了一眼就踩油門離開，讓她覺得這世界好冷漠、阿伯好可憐，「希望阿伯最後能遇到好心司機載他」。

但是，有眼尖網友發現，這條路是在新北市三重區重新路三段，這阿伯經常在附近坐霸王車的慣犯，「這一位我好像知道，坐車沒在付錢的，司機之間都會互相通報注意」，甚至有人說，「他還會到處吃霸王餐，我們家餐廳遭殃過，附近餐廳全都中招」、「親眼看過他3次沒付錢，司機都傻眼，只能認賠」，並直言「不知道原由，真的不要隨便檢討計程車司機」。

(中時電子報)